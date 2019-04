बॉलीवुड एक्ट्रेस ने साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर किया ट्वीट, भोपालवासियों को दिया ये नया चुनावी नारा

बॉलीवुड के कुछ सितारे ऐसे हैं जो चुनावी माहौल में पूरी तरह एक्टिव हैं. बॉलीवुड के ये सितारे एक्टिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट कर रहे हैं और सामाजिक सरोकारों पर बेबाकी से अपनी राय भी रख रहे हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) कुछ ऐसे ही सितारों में से है. ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने विंगकमांडर अभिनंदन को लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट किए थे. अब ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने आतंक के मामले में संदिग्ध साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) को बीजेपी (BJP) की टिकट पर भोपाल से उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होने ट्वीट किया है और उनका यह ट्वीट खूब वायरल भी हो रहा है.

Fielding a terror suspect isn't good, but neither is garlanding a lyncher and draping the 🇮🇳 flag on murderers. But Bhopal, you beautiful city with beautiful people, just vote wisely! Here's the new slogan - "Ab ki baar, pyaar hi pyaar" 2019