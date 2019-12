PM मोदी के साथ फोटो खिंचवाने वाले सितारों पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- कोई तो पीएम को संदेश दो...

'फोर मोर शॉट्स' और 'आर्टिकल 15' फेम बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) मौजूदा हालात को लेकर लगातार ट्वीट कर रही हैं. सयानी गुप्ता ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार अपना पक्ष रखा है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता को लेकर भी वह लगातार ट्वीट कर रही हैं. सयानी गुप्ता ने इस बार बॉलीवुड की उन दिग्गज हस्तियों पर निशाना साधा है, जो कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ फोटो खिंचवाती नजर आई थीं. सयानी गुप्ता ने अपने इस ट्वीट में रणवीर सिंह (Ranveer Singh), करण जौहर (Karan Johar), आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अश्विनी अय्यर तिवारी, एकता कपूर, भूमि पेडणेकर, आलिया भट्ट और राजकुमार राव (Rajkummar Rao) को टैग किया है. और उनसे जामिया और एएमयू वाले मसले पर कुछ कहने के लिए कहा है. हालांकि राजकुमार राव ने इस मामले पर अपनीा ट्वीट कर दिया है.

On behalf of the students of Jamia & AMU request at least one of you to tweet or message Mr.Modi condemning this act of police brutality and violence against students. The time has come to speak up guys. Yes? No? May be?@RanveerOfficial@karanjohar@ayushmannk@RajkummarRaopic.twitter.com/6l5ky5zbNt