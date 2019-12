रामचंद्र गुहा की किताब Gandhi को मिला अवॉर्ड तो बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- ये वही रामचंद्र गुहा हैं...

खास बातें रामचंद्र गुहा की किताब को मिला अवॉर्ड रामचंद्र गुहा को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट एक्ट्रेस ने कहा कि यह वही रामचंद्र गुहा हैं जो..

भारत के मशहूर इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) की किताब 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' (Gandhi: The Years That Changed The World) को इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने प्रो. एच.के. बरपुरजारी नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया है. रामचंद्र गुहा की इस किताब में महात्मा गांधी के तीन दशकों के सफर का उल्लेख किया गया है. रामचंद्र गुहा को इस पुरस्कार मिलने की घोषणा पर बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता ने ट्वीट किया है. रामचंद्र गुहा के लिए आए सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) के ट्वीट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं.

उद्धव ठाकरे बोले, 'हमने धर्म को राजनीति से मिलाकर गलती की', तो फराह खान ने यूं दिया रिएक्शन

This is the same @Ram_Guha a Gandhian, scholar, that Bangalore Police had arrested for peaceful protest. #shamehttps://t.co/5MZNuU7IVZ — Sayani Gupta (@sayanigupta) December 24, 2019

सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने रामचंद्र गुहा (Ramchandra Guha) की किताब 'गांधी: द इयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड' (Gandhi: The Years That Changed The World) को सम्मानित किए जाने पर ट्वीट करते हुए लिखा, "ये वही रामचंद्र गुहा हैं जो एक गांधीवादी, विद्वान हैं और इन्हें ही बेंगलूरू पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध के लिए गिरफ्तार किया था. शर्मनाक है." बता दें कि रामचंद्र गुहा ने अपनी इस किताब में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए, भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध स्थापित करने, छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने और भारत को आर्थिक और नैतिक रूप से निर्भर बनाने के लिए किये प्रयासों का जिक्र किया है.

Paresh Rawal के साथ 'हंगामा' करती नजर आईं Shilpa Shetty, Photo हुई वायरल

बता दें कि पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बेंगलुरु की जनता ने शहर में मार्च निकालने का फैसला किया था. लेकिन बेंगलुरु पुलिस (Bengaluru Police) ने इस प्रदर्शन की मंजूरी नहीं दी थी. जिसके बाद सुबह से ही मुख्य सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी. रामचंद्र गुहा (Ramachandra Guha) भी प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च में शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस ने गुहा सहित 30 लोगों को हिरासत में ले लिया था.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...