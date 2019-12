बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, बोलीं- नागरिकों की बात सुनने के बजाए दंगे की स्थिति पैदा करने...

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Act) को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है. बीते दिन दिल्ली के साथ-साथ बैंगलूरू, मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के बीच यूपी और अहमदाबाद में कई जगह हिंसा भी हुई. इस मामले को लेकर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें कुछ लोग हाथों में डंडे और बीजेपी का झंडा लिए दिखाई दे रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि सरकार इतनी अड़ियल क्यों है? सयानी गुप्ता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

This is not just a political struggle. This is a Social struggle. Why is the government so obstinate that they choose to use police brutality and government hired goons to create rioting situations rather than listening to the millions of citizens opposing this Act? #CAAProtestspic.twitter.com/We3cD8PsrW