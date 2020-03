बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता का Tweet हुआ वायरल, बोलीं- अपनी मेड को छुट्टी दे दो और दाल चावल...

दुनिया भर में कोरोनावायरस (Coronavirus) के खौफ की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं. स्कूल, कॉलेजों समेत सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया है. हर कोई इस वक्त अपने घरों में बंद है. इस माहौल में बॉलीवुड सेलेब्स लगातार जनता को सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) ने अपने इस ट्वीट में लिखा, "सभी से अनुरोध करती हूं कि वे अपनी मेड लीव (पैसे के साथ छुट्टी) दे दो. यह आपकी और उनकी सुरक्षा के लिए है."

Would request everyone to give their maids paid leave. This is for your and their safety.

सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें, एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta Twitter) लगभग हर समसामियक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें रखती नजर आती हैं और अब उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. यही नहीं, सयानी गुप्ता ने दाल-चावल बनाना सीखने की सलाह भी दी है.

Learn to make rice and daal. May be this is a good excuse to be self sufficient. Also you can get your cook to make a week's food and store it up.