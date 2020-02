क्रिकेट मैच में विकेटकीपर बना डॉगी, बिजली की रफ्तार से गेंद पर यूं लपका, एक्ट्रेस ने शेयर किया Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल (Simi Garewal) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल से फोटो और वीडियो शेयर करती हैं, जो कई बार चर्चा का विषय भी बन जाती हैं. ऐसा ही कुछ उनके द्वारा शेयर किये गए वीडियो को लेकर भी देखने को मिला, जो शेयर होते ही सुर्खियों में आ गया. दरअसल, सिमी गरेवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. खास बात तो यह है कि उस क्रिकेट वीडियो में विकेटकीपर कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉगी बना है. इतना ही नहीं, वह डॉगी बॉल को जबरदस्त अंदाज में कैच करते हुए भी दिखाई दिया.

An award for the Best Fielder of the Year!! pic.twitter.com/7PWBLBgnnV