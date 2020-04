बॉलीवुड एक्ट्रेस ने हाथों पर खड़े होकर यूं पहनी टी-शर्ट, Video देख आप भी हो जाएंगे हैरान...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. एक्ट्रेस सभी कलाकारों की तरह लॉकडाउन में एक्सरसाइज के जरिए खुद को फिट रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस लोगों को कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर जागरूक भी करने की कोशिश कर रही हैं. लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma Video) अपने हाथों के सहारे खड़ी होकर टी-शर्ट पहनती नजर आ रही हैं. बता दें, सोशल मीडिया पर यह टी-शर्ट चैलेंज (T-Shirt Challenge) खूब चल रहा है. इसी के अंतर्गत एक्ट्रेस का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

#TshirtChallenge: I have C-5 deformity (cervical vertebrae) coz of my dental studies, doesn't allow me to do over head & reverse exercises, makes my workout limited & challenging. However I challenged myself & here is my 1st attempt ???????? it's lot of fun. If yall decide 2do be safe! pic.twitter.com/hbPRPq5LiL