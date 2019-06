सनी लियोन को चढ़ा भोजपुरी का शौक़, बोलने लगीं- का बे...देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन (Sunny Leone) जल्द ही फिल्म 'कोकोकोला' (Kokokola) में लीड रोल निभाती दिखाई देंगी. सनी लियोन (Sunny Leone) की यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी मूवी है, जिसमें वह उत्तर प्रदेश की स्थानीय लड़की का किरदार निभाएंगी. शूटिंग में बिजी होने के बावजूद सनी लियोन (Sunny Leone) सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. सनी लियोन (Sunny Leone) अक्सर अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. कुछ दिन पहले सनी लियोन की जेसीबी वाली फोटो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया था. हाल ही में सनी लियोन ने एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से साझा किया है. इस वीडियो में वह स्थानीय भाषा का प्रयोग कर बात कर रही हैं. हालांकि सनी लियोनी की हिंदी नहीं आती है, लेकिन यूपी की भाषा को बोलते हुए वह काफी क्यूट लग रही हैं.

When you are in character all the time #SunnyLeone#kokaKola#UP#BihariDialect#MethodActingpic.twitter.com/rwZ3SvcWpF