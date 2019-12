बॉलीवुड एक्ट्रेस ने CAA को लेकर किया ट्वीट, बोलीं- हम हिंदुस्तान में जिन्ना प्रेमियों को सफल नहीं होने देंगे...

बॉलीवुड सितारे नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर खुलकर सामने आ गए हैं और ट्विटर पर अपना विरोध जताने के बाद बॉलीवुड हस्तियां मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी जुटीं. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मंच भी संभाला और अपने विचार भी रखे. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने साफ तौर पर कहा है कि वह भारत में जिन्ना प्रेमियों को सफल नहीं होने देंगे. स्वरा भास्कर के ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं.

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने लिखाः 'मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुई रैली के दौरान मैंने भी कुछ कहा...हम हिंदुस्तान में जिन्ना प्रेमियों को सफल नहीं होने देंगे...हम धर्म और नागरिकता के रिश्ते को कुबूल नहीं करते हैं...मैं भारत के संविधान के साथ हूं.'

Aaj! #augustkrantimaidan mein #MumbaikarsAgainstCAB This is India standing up for the #ConstitutionofIndia लियो अब कपड़ों से पहचान लो @indiantweeter :) #Mumbai pic.twitter.com/giLNHxu7Zn

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया, 'आज अगस्त क्रांति मैदान में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुंबईवासियों का विरोध प्रदर्शन. भारत के संविधान के लिए खड़ा हुआ यह भारत है, लियो अब कपड़ों से पहचान लो.'

Whatta overwhelming outpouring of solidarity, unity & allegiance to the #ConstitutionOfIndia in #Mumbai at #MumbaikarsAgainstCAB peaceful protest today. Kudos & big shout out to @MumbaiPolice for demonstrating how peaceful protest can be enabled in a orderly & democratic manner. pic.twitter.com/jaF0vzqKdP