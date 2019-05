सेल्फी लेने के बहाने इस एक्ट्रेस के पास आया फैन, बोला- आएगा तो मोदी ही, देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) इन दिनों चुनावी प्रचार अभियानों में नजर आ रही हैं. पहले बेगूसराय में कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रचार अभियान में स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया. मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ स्वरा (Swara Bhaskar) खुलकर बोलती हुईं नजर आती हैं. इस वजह से अक्सर वह सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. कई बार वो ट्रोल होती हैं तो कई बार ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए वह सुर्खियों में रहती हैं. ऐसा ही कुछ उनके साथ एक बार फिर से हुआ. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो सिर्फ 6 सेकण्ड का है. इस वीडियो में एक फैन स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) के पास सेल्फी लेने के बहाने पहुंचा. स्वरा को देखते ही उसने अपने कैमरे से वीडियो शेयर कर दिया और स्वरा को देखते ही बोला. मैडम... आएगा तो मोदी ही.

इस वीडियो को खुद स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. स्वरा ने लिखा कि एयरपोर्ट पर एक शख्स ने सेल्फी के लिए पूछा, मैं लोगों के राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं करती हूं. लेकिन उसने चोरी से वीडियो शूट कर लिया. स्वरा भास्कर ने लिखा घटिया और चालाकीपूर्ण हरकत भक्तों का ट्रेडमार्क है. इसलिए हैरान नहीं हूं. लेकिन भक्तों का जीवन सार्थक करवाकर मुझे खुशी मिलती है.

A guy asks for a selfie @ airport; I oblige ‘coz I don't discriminate people who want selfies based on their politics. He sneakily shoots a video. Tacky & underhand tactics r trademarks of bhakts. I'm unsurprised. But always glad 2 make bhakts feel like their lives are worthwhile https://t.co/bKyFEOKZQh