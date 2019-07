स्वरा भास्कर की वजह से ट्विटर पर मुंबई पुलिस को बनाया गया निशाना तो एक्ट्रेस बोलीं- शटअप....

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. हाल ही में रांझणा गर्ल स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के साथ एक यूजर ने ट्विटर पर बदसलूकी की थी. इसके बाद स्वरा भास्कर ने ट्रोलर को करारा जवाब देते हुए मुंबई पुलिस को अपनी पोस्ट में टैग कर, उन्हें इसकी जानकारी दी थी. स्वरा की शिकायत पर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने रिएक्ट किया था. इसके बाद मुंबई पुलिस और स्वरा भास्कर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था. अब एक बार फिर स्वरा भास्कर का ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें स्वरा ट्रोलर्स को जवाब दे रही हैं.

स्वरा भास्कर ने कहा- 'मुगलों ने देश को बनाया था अमीर', सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल तो दिया ये जवाब

To all those haters and ceaseless- hate-vomiters who were trolling ⁦@MumbaiPolice⁩ for responding to me and accusing them of only responding to a celebrity.. pls see below and shut up! Thank you pic.twitter.com/M9FzpTUALz