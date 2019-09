इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी नानी की साड़ियों से बनवाया पैंट-सूट, वजह जान कहेंगे वाह!

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) का हर काम कुछ हटकर होता है. फिर वह चाहे सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा जवाब देना हो या फिर समसामयिक मसलों पर अपनी राय देनी हो. स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने अपने ट्विटर एकाउंट पर कुछ फोटो शेयर की हैं, जिनमें उन्होंने बहुत ही मजेदार दिलचस्प खुलासा किया है. स्वरा भास्कर ने बताया है कि उन्होंने अपनी नानी की साड़ियों से नई ड्रेसेस बनवाई हैं, और यह बेवजह नहीं है.

With the current climate crisis, I think we can all do our small bit, to conserve our resources in the personal choices we make. Recycling & up cycling old clothes is one such means. Im trying to do the same by up-cyclying one of my late nani's old saris into a pant suit. pic.twitter.com/twkyyqBssC