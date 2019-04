मुसलमानों पर दिए जाने वाले बयानों पर भड़की यह बॉलीवुड एक्ट्रेस, लिखा कुछ ऐसा कि Tweet हो गया वायरल

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए सभी नेता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस चुनाव प्रचार में मुस्लिम विरोधी बयान भी खूब दिए जा रहे हैं. नेताओं द्वारा मुस्लिम विरोधी बयान दिए जाने का बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने जमकर विरोध किया है. उन्होंने ऐसे बयानों को लेकर एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के इस ट्वीट को अब तक 3600 से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है और यह सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है. वैसे भी स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं. इस बार भी उन्होंने चुनाव प्रचार में मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने का खुलकर विरोध किया है.

Kalank Box Office Collection Day 4: वरुण और आलिया की 'कलंक' ने फिर की धांसू कमाई, 4 दिन कमा डाले इतने करोड़

I want to apologise to the Muslims of India & the non- Savarna castes of India & the Muslims of India again for the ceaseless offensive BULLSHIT & bigotry they have to listen to about themselves this election season. ???????????????? This is ur country, don't be silenced CALL THIS SHIT OUT.