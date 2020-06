राहुल गांधी की सीरीज को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया ट्वीट, बोलीं- लोग इससे नफरत क्यों करते हैं, जबकि ये तो...

लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सीरीज ऑफ इंटरेक्शन शुरू किया है, जिसमें वह हर मुद्दे पर किसी न किसी विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं. उनकी इस सीरीज को लेकर हाल ही में स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में स्वरा भास्कर ने कहा लोग राहुल गांधी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से की गई बातचीत की सीरीज से नफरत क्यों करते हैं. इसके साथ ही स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि वे सूचनात्मक होती हैं और वर्तमान संकट व स्थितियों पर प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं.

Why r people on Twitter hating on @RahulGandhi ‘s series of interactions with experts of different fields. They are informative & provide relevant perspectives on current crises & situations. As for politics- I think it's a pretty ace opposition move- a politician who listens! 🤓