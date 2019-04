अमित शाह के NRC पर दिए गए बयान को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उठाया सवाल, लिखा- यह बहुत गलत

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने गुरुवार को एनआरसी को लेकर एक बयान दिया था. जिस पर बॉलीवुड गलियारे ने गंभीर सवाल उठाए था. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि पूरे देश में एनआरसी (NRC) को लागू किया जाए. अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि कहना है कि इस देश से बुद्ध, हिंदू और सिखों को छोड़ सभी घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा. अमित शाह (Amit Shah) ने एक रैली को संबोधित करते हुए यह बातें कही थीं. अमित शाह (Amit Shah) के इस बयान पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर(Swara Bhasker) ने सवाल उठाया है. उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया, जो वायरल हो रहा है.

We will ensure implementation of NRC in the entire country. We will remove every single infiltrator from the country, except Buddha, Hindus and Sikhs: Shri @AmitShah#NaMoForNewIndia