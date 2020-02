AIMIM नेता वारिस पठान के बयान पर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- बैठ जाओ चचा, मूर्खतापूर्ण...

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. वारिस पठान ने बीते दिन दिये बयान में कहा, "अगर हम सब एक साथ आए तो क्या होगा. 15 करोड़ हैं मगर 100 के ऊपर भारी हैं. याद रख लेना." वारिस पठान (Waris Pathan) अपने इस बयान को लेकर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. स्वरा भास्कर ने वारिस पठान के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा कि बैठ जाओ चचा, अगर कुछ अच्छा नहीं मददगार नहीं कह सकते तो यह सब तो मत कहो.

बैठ जाओ चचा! If you cannot say something helpful don't say it at all! Stupid, irresponsible and highly condemnable statement !!! Such talks only harm the movement! #shamehttps://t.co/sIsxLMSkZZ