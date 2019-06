'ना बंटवारा होता और ना हम जलील हो रहे होते', पाकिस्तानी फैंस के इस Tweet पर स्वरा भास्कर का जोरदार रिएक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. स्वरा भास्कर किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखती नजर आती हैं. एक बार फिर स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने रविवार को हुए इंडिया और पाकिस्तान (India vs Pakistan) क्रिकेट मैच को लेकर अपने विचार रखें और पाकिस्तानी फैन्स के ट्वीट्स पर जमकर रिएक्ट किया. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने मैच के शुरु होते ही अपने ट्विटर एकाउंट के जरिए भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Team) को खूब सपोर्ट किया. हालांकि, स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) के एक ट्वीट ने भारतीय फैन्स के साथ-साथ पाकिस्तानी फैन्स का भी दिल जीत लिया है और उनका ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Bhaisaab! Gotta say Pakistaniyon ke jaisey koi duhaaiyaan nahi deta!!!! Itni izzat sey historical tanz! Guys ... u lost the match but u won twitter & u have won the hearts of Indians today- including Sanghi pak hating Indians!!! https://t.co/O3uHh39VEO