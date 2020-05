बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने विजाग गैस लीक पर किए ट्वीट, बोलीं- जैसे ही मैं जागी गैस लीक की भयावह घटना...

Woke up to the horrific news of the #VizagGasLeak.



My condolences to everyone who lost their families and wishing a speedy recovery to those hospitalised — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) May 7, 2020

तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने विजाग गैस लीक (Vizag Gas Leak) की घटना पर ट्वीट किया है, 'जैसे ही मैं जागी विजाग गैस लीक की घटना सुर्खियों में थी. जिन्होंने भी अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना और जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके जल्द ठीक होने की दुआ करती हूं.'

So sad to about the #VizagGasLeak ! My heart goes to all the people affected by this. I hope measures are taken really soon to get things under control. Stay safe my vizag people — Rakul Singh (@Rakulpreet) May 7, 2020

रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने विजाग गैस लीक (Vizag Gas Leak) पर अपने ट्वीट में लिखा है, 'विजाग गैस लीक पर बहुत दुख है. मेरी संवेदनाएं इस त्रासदी से प्रभावित हुए लोगों के साथ है. हालात को काबू में लाने के लिए जल्द ही कदम उठा लिए जाएंगे. मेरे विजाग के लोगों को सुरक्षित रहो...'

Visakhapatnam: At least seven people have been killed, including a child, and about 120 have been admitted to hospital after styrene gas leak in RR Venkatapuram village today. #AndhraPradesh



Read @ANI story | https://t.co/ZejezDyQb5pic.twitter.com/YSpVBUTzLv — ANI Digital (@ani_digital) May 7, 2020

बता दें कि 1961 में हिंदुस्तान पॉलिमर के रूप में स्थापित, कंपनी को दक्षिण कोरिया के एलजी केम (LG Chem) द्वारा लिया गया था और 1997 में एलजी पॉलिमर इंडिया के रूप में नाम दिया गया. यह प्लांट पॉलीस्टाइनिन और एक्सपेंडबल पॉलीस्टायर्न बनाता है.