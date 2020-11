फुटबॉल लीजेंड Diego Maradona के निधन से बॉलीवुड में शोक, रणवीर सिंह ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

रितेश देशमुख ने माराडोना की फोटो शेयर करते हुए लिखा- लीजेंट मिट्टी में सने दिख रहे हैं. साथ ही लिखा - यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है. रितेश देशमुख ने माराडोना की फोटो शेयर करते हुए लिखा- लीजेंट मिट्टी में सने दिख रहे हैं. साथ ही लिखा - यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है. साथ ही रणवीर सिंह ने भी माराडोना की फोटो शेयर करते हुए टूटे दिल वाली इमोजी शेयर किया है.



शेखर कपूर ने लिखा- RIP माराडोना. पेले के बाद फुटबॉल की दुनिया का ग्रेट जीनियस. मधुर भंडारकर ने लिखा- फुटबॉल ने अपने सबसे महान आइकॉन में से एक हमने खो दिया. अनुराग कश्यप ने टूटे हुए दिल की इमोजी बनाकर अपना दुख व्यक्त किया.

When we were growing up, everyone fought for jersey #10 in any sport we played. And everyone I knew had a poster of him, in their room. Such was the magic and influence of #Maradona ????????#GOAT#LEGEND