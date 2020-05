Cyclone Amphan से हुई 72 लोगों की मौत तो बॉलीवुड सितारों ने किया ट्वीट, बोले- जिन्होंने इसमें अपनी जिंदगी खो दी...

कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान (Cyclone Amphan) के कारण 72 लोगों की मौत हो गई, साथ ही हजारों मकान भी नष्ट हो गए हैं. इस तबाही को लेकर कई आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) जैसे की सितारों ने ट्वीट किया है और तूफान से प्रभावित परिवारों के लिए संवेदना जताई है. बता दें कि अम्फन के तूफान से पश्चिम बंगाल में अब तक 1 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. इस तबाही के कारण पीएम नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल और ओड़ीशा का दौरा करेंगे.

Devastated seeing the damage caused by #CycloneAmphan.. Praying for the safety of all the people who have been affected in Odisha, West Bengal and Bangladesh! My sincere condolences to the families of the people who have lost their lives