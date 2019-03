कमांडर की वापसी का बॉलीवुड भी कर रहा है बेसब्री से इंतजार,अमिताभ बच्चन ने लिखा 'आपका अभिनंदन'

Abhinandan Varthaman Release News: भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे गतिरोध के बीच पाकिस्तान (Pakistan) ने ऐलान किया कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन (Abhinandan) को रिहा किया जाएगा. पाकिस्तान के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों में स्थिरता आएगी. भारत की ओर से बिना किसी शर्त के पायलट अभिनंदन (Pilot Abhinandan) को रिहा करने की की बात कही गई थी, जिसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने शांति भावना के तहत भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया. विंग कमांडर अभिनंदन को आज पाकिस्तान वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को सौपेगा, जिसे लेने के लिए भारत सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा.

अभिनंदन की रिहाई और भारत वापसी की खबर से हर तरफ खुशी दिखाई दे रही है. इस खुशी का इजहार बॉलीवुड में भी देखने को मिला. अभिनंदन की वापसी बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने इस पर राहत जताई है. बॉलीवुड (Bollywood) की दिग्गज अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी (Hema Malini) ने अभिनंदन की रिहाई पर जताई खुशी

????????????????????????????????????????????????????????. Happy to hear our pilot is going to be released tomorrow???? God bless! — Hema Malini (@dreamgirlhema) February 28, 2019

विवेक ओबरॉय (Vivek Oberoi) ने लिखा कमांडर अभिनंदन की वापसी की खबर से खुश हूं. हमारा सीना गर्व और हर्ष से चौड़ा हो गया है.

So glad to hear about the release of #WingCommanderAbhinandan. Our hearts swell with pride and joy and we are all waiting to welcome our braveheart back???? Jai Hind ???????? ???????? #WelcomeBackAbhinandan — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) February 28, 2019

मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने इसे अच्छी खबर करार दिया.

तापसी पन्नू (Tapsee Pannu) ने अभिनंदन की वापसी की खबरों पर लिखा कि इन्हें पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर खुशी आ गई. अब बस अभिनंदन की वापसी का इंतजार.

Now this really brought smile to my face !!! Waiting for tomorrow ..... with bated breath ☺️ https://t.co/EOGISL26ec — taapsee pannu (@taapsee) February 28, 2019

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने विंग कमांडर के लिए लिखा है- शीश झुकाकर अभिनंदन।

T 3103 - Abhinandan .. शीश झुका कर .. अभिनंदन ????



???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 27, 2019

हिंदुस्तान के कलाकर तो अभिनंदन की वापसी पर खुशी जता ही रहे थे साथ ही पाकिस्तान के कलाकार अली जफर (Ali Zafar) ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के ट्वीट पर पाकिस्तानी कलाकार अली जफर ने शांति का आह्वान किया है. उन्होंने लिखा कि अभिनंदन जल्द ही अपने परिवार के संग नजर आएंगे.