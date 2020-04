इरफान खान के निधन पर सोनम कपूर, शबाना आजमी और अन्य बॉलीवुड सितारों ने यूं जताई संवेदना, कही यह बात...

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute. — Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020

सुजीत सरकार (Shoojit Sircar) ने लिखा: "मेरे प्रिय मित्र इरफान. आप लड़े और लड़े और लड़े. मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा .. हम फिर से मिलेंगे .. सुतापा और बाबिल के प्रति संवेदना .. आपने भी लड़ाई लड़ी, सुतापा आपने इस लड़ाई में जीत के लिए हर संभव कोशिश की. शांति और ओम शांति. इरफान खान को सैल्यूट."

Rest in peace @irrfank you have no idea what your kindness meant to me at a time I was at my least confident . My condolences to your family and loved ones. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 29, 2020

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor)ने लिखा: "भगवान आपकी आत्म की शांति दे. आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आपकी दयालुता का उस समय क्या मतलब था जब मेरे अंदर बिल्कुल आत्म विश्वास नहीं था. आपके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना."

Deeply saddened to learn that #Irffan Khan passed away this morning. Gone too soon .. such a powerful actor and how valiantly he fought back the cancer. Its a big loss not only to his family but to the entire film industry. RIP — Azmi Shabana (@AzmiShabana) April 29, 2020

शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने लिखा: "यह जानकर बहुत दुःख हुआ कि आज सुबह इरफान खान (Irrfan Khan) का निधन हो गया. बहुत जल्द छोड़ गए .. इस तरह के एक शक्तिशाली अभिनेता और कैसे वह कैंसर से लड़े. यह न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति है."

Oh god unbelievable.. #IrrfanKhan no more .. he passed away today .. BEST ACTOR N BEST HUMAN ..

may god bless his soul .. heartiest condolences.. RIP pic.twitter.com/S0uniWabpw — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) April 29, 2020

बॉलीवुड डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इरफान खान (Irrfan Khan) को लेकर लिखा: हे भगवान अविश्वसनीय. इरफान खान नहीं रहे. उनका आज निधन हो गया. बेस्ट एक्टर और शानदार इंसान. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."

अभी तो time आया था तेरा मेरे भाई। अभी तो कितना काम करता तू जो इतिहास में लिखा जाता। क्या यार? थोड़ी ताक़त और लगाता भाई। पर लगाई तो होगी ही तूने सारी। ठीक है, जा। आराम कर। दो साल बहुत लड़ा तू। थक भी गया होगा। एक बार बैठना चाहिए था हम सारों को, दारू पीते। पर बैठते नहीं हम। — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) April 29, 2020

इरफान खान (Irrfan Khan) को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लिखा: "अभी तो टाइम आया था तेरा मेरे भाई. अभी तो कितना काम करता तू जो इतिहास में लिखा जाता. क्या यार? थोड़ी ताकत और लगाता भाई. पर लगाई तो होगी ही तूने सारी. ठीक है, जा. आराम कर. दो साल बहुत लड़ा तू. थक भी गया होगा. एक बार बैठना चाहिए था हम सारों को, दारू पीते. पर बैठते नहीं हम."

Such terrible news...saddened to hear about the demise of #IrrfanKhan, one of the finest actors of our time. May God give strength to his family in this difficult time — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 29, 2020

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने लिखा: "ऐसी भयानक खबर. हमारे समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक इरफान खान (IrrfanKhan) के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. भगवान इस कठिन समय में अपने परिवार को शक्ति दें."

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news ..

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने लिखा: "अभी इरफान खान (Irfaan Khan) के निधन की खबर मिल रही है. यह एक सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है. एक अविश्वसनीय प्रतिभा. एक महान सहयोगी. सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता. हमें बहुत जल्द छोड़ दिया."