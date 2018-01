Republic Day 2018: बिग बी से लेकर रणवीर सिंह तक, बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ यूं किया विश

खास बातें बॉलीवुड स्टार्स ने किया विश गणतंत्र दिवस के मौके पर किया ट्वीट अमिताभ बच्चन ने लिखी पिता की कविता

T 2594 - Watching Republic Day Parade in Delhi .. what a moment of pride .. tears welling up as the Army marches past .. memories of the early years in Delhi, when we would clamour for seats to watch the parade ! JAI HIND !!pic.twitter.com/DH7WbbzJH1 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 26, 2018

T 2594 - Jai Hind !

pic.twitter.com/P9bvN96QAD — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 26, 2018

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on Jan 25, 2018 at 7:35pm PST

United we stand, divided we fall. Happy #RepublicDay to you all! Jai Hind! — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) January 26, 2018

One Country, One People, One Flag.

Happy #RepublicDay to all. — Kajol (@KajolAtUN) January 26, 2018

Salute to our Armed Forces for letting us have a #RepublicDay — Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 26, 2018

Happy Republic Day everyone! I my India! — Shraddha (@ShraddhaKapoor) January 26, 2018

#happyrepublicday2018. Let’s always protect our country and never allow people to gain from dividing us. Have a great day pic.twitter.com/kTK0AvJEQK — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 26, 2018

It’s not only about how far we’ve come but also about how far we can go. Jai hind! Happy#RepublicDay — Arjun Kapoor (@arjunk26) January 26, 2018

भारत आज 26 जनवरी को अपना 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस मौके पर बॉलीवुड स्टार्स ने भी ट्वीट के जरिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है. बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, काजोल, अजय देवगन, श्रद्धा कपूर, ऋषि कपूर, अर्जुन कपूर व अन्य सेलिब्रिटी ने अपने-अपने अंदाज से सोशल मीडिया पर विश किया है.बिग बी ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, जय हिंद'. वहीं गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म 'पद्मावत' में खिलजी की भूमिका निभाने वाले रणवीर सिंह ने भी झंडे के साथ फोटो पोस्ट की.बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी गणतंत्र दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि 'एकता में अटूट शक्ति, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे! जय हिन्द'. वहीं काजोल ने भी लिखा कि एक देश, एक लोग, एक झंडा. सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे. आइए देखते हैं कि बॉलीवुड के और किन सेलिब्रिटी ने कैसे विश किया.