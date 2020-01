बॉलीवुड डायरेक्टर का दिल्ली पुलिस पर फूटा गुस्सा, ट्वीट कर बोले- आपके घरों में आईना है...

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) में बीती रात कुछ नकाबपोश गुंडों ने कोहराम मचा दिया. इस मामले में छात्रों और शिक्षकों सहित कई लोग घायल हो गए हैं. इस मामले ने न केवल लोगों को झकझोरकर रख दिया है, बल्कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की भूमिका पर सवाल उठाया है. जेएनयू अटैक (JNU Attack) को लेकर दिल्ली पुलिस एक बार फिर चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है. न केवल आम लोगों ने बल्कि बॉलीवुड कलाकारों ने भी दिल्ली पुलिस पर ट्वीट किया है. बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने दिल्ली पुलिस के लिए ट्वीट कर कहा कि आपके घर पर शीशे हैं क्या?

Delhi Police you are such a shame. Such an embarrassment. Do you have mirrors at home??? Do you remember preparing for the Civil Services Exams??? What for??? This