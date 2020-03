राशन ले जा रहे व्यक्ति को डंडे से पीटने लगी पुलिस तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- क्या ये कानूनी तौर पर जायज है...

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देशभर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, साथ ही लोगों के घर से निकलने पर भी रोक लगा दी गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे खुद बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने शेयर किया है. इस वीडियो में एक शख्स राशन का कुछ सामान स्कूटी पर लेकर जा रहा है, जिसे देख पुलिस वालों ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया. इस वीडियो को साझा करते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने पुलिस के कदम पर सवाल उठाया, साथ ही पुलिस पर भड़के भी नजर आए.

Is it even legal to beat up someone like that????? https://t.co/SjRn7822oX