डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए वेंटिलेटर तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने डेडिकेट कर दिया सॉन्ग- अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार...

I am dedicating this song to Dolaand Trump for sending us an invoice for the ventilators that we thought was a 'gift to a friend'. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। https://t.co/zcJV6dDgn1

अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत को वेंटिलेटर दान करने के ऐलान पर ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं यह गाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट कर रहा हूं, हमें वेंटिलेटर का इनवॉयस (बिल) भेजने के लिए, जिसे हमने सोचा था कि यह एक दोस्त का उपहार है." अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' लिंक भी साझा किया. बता दें कि वेंटिलेटर देने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी ने धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि इस महामारी से हम सब सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं. ऐसे समय में सभी देशों के लिए अहम होता है कि मिलकर काम करें.

Thank you @POTUS@realDonaldTrump.



This pandemic is being fought collectively by all of us. In such times, it's always important for nations to work together and do as much as possible to make our world healthier and free from COVID-19.



More power to 🇮🇳 - 🇺🇸 friendship! https://t.co/GRrgWFhYzR