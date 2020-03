पूर्व CJI रंजन गोगोई हुए राज्यसभा के लिए मनोनीत तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कसा तंज, बोले- आप जैसे लोग...

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने मनोनीत किया है. इस बात को लेकर हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट के जरिए अनुभव सिन्हा ने रंजन गोगोई पर निशाना साधा और कहा कि आपने बहुतों के दिल तोड़े हैं. आप जैसे लोग ही हम लोगों को हमारे लिए दूसरों पर भरोसा करना असंभव बना देते हैं. अनुभव सिन्हा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

दिलीप कुमार Coronavirus के कारण आइसोलेशन में रखे गए, ट्वीट कर बोले- सायरा ने कोई मौका नहीं छोड़ा...

Mr Gogoi, You broke too many hearts. People like you make it impossible for us to trust and respect others. That Sir is the biggest disservice you have done. Have a good one Sir.