बॉलीवुड डायरेक्टर ने गिनाए सोशल मीडिया पर Isolation के फायदे, बोले- इससे यह गलतफहमी दूर होती है कि...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर कई बॉलीवुड कलाकार आइसोलेशन (Isolation) में हैं. आइसोलेशन में रहने के बाद भी बॉलीवुड कलाकार लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में आइसोलेशन को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने आइसोलेशन के फायदे गिनाए हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने आइसोलेशन (Isolation) के बारे में बताते हुए कहा, "आइसोलेशन का एक और फायदा. ये गलतफहमी खत्म हो जाती है कि दुनिया आप चला रहे हैं या ये धरती आप घुमा रहे हैं. और हफ्ते भर के अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक और बात बता दूं. इंसान सोने से नहीं थकता." इसके अलावा अनुभव सिन्हा ने आइसोलेशन को लेकर एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "आइसोलेशन बुरी चीज नहीं है. यह अच्छा है, जिम्मेदार है, इसके साथ ही आपको पढ़ने, सोने, संगीत सुनने, भाइयों से बात करने, शो देखने, जीवन को देखने और जीवनन में आगे बढ़ने की जरूरत महसूस होती है."

Isolation is a not a bad thing. It's woke, it's cool, it's responsible, it's needed plus you get to read, sleep, listen to music, talk to cousins, watch shows, look out the window, look back at life, look ahead at life, have a gin in the day whiskey at night while docs work. No?