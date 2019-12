इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- सोच रहा हूं न्याय के लिए मुजफ्फरपुर में कितने 'एनकाउंटर' होंगे

तेलंगाना (Telangana) में रेप कांड के चारों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है. इस संबंध में सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शनों की बाढ़ आ गई है. बॉलीवुड गलियारे से भी इस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उनके ट्वीट पर यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया: सोच रहा हूं कि न्याय के लिए मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) में कितने 'एनकाउंटर' होंगे." बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha Tweet) ने इस तरह यह ट्वीट किया है.

हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर तो अनुपम खेर ने ट्वीट कर यूं दिया रिएक्शन

Just wondering how many ‘encounters' will it take in Muzaffarpur to deliver justice.