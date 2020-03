बॉलीवुड डायरेक्टर ने कोरोनावायरस के बीच किया सवाल, बोले- कुछ दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं है...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर जहां सब एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं इसी बीच बॉलीवुड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने एक ट्वीट किया है, जो सबका खूब ध्यान खींच रहा है. अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने धर्म को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कई दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं आया है. इसके आगे अनुभव सिन्हा ने यह भी पूछा कि सब ठीक तो है ना...अनुभव सिन्हा के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, साथ ही लोग उनके ट्वीट पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने अपने ट्वीट में धर्म को लेकर सवाल किया और कहा, "कुछ दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं है? सब ठीक है ना?" इसके अलावा अनुभव सिन्हा ने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें हमारे शहर वापस नहीं आना चाहिए. अनुभव सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा, "इन दिहाड़ी मजदूरों को हमारे शहर हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए वापस नहीं आना चाहिए. उनके समय और प्रयास के लिए हमें अधिक चुकाना चाहिए क्योंकि हमने उन्हें उनके संकट के समय में असहाय बना दिया. हम उनकी मदद के लायक नहीं हैं."

These daily wage workers should never come back to our cities to make our lives simpler for pittance. Their time and effort should cost us much more because we render them so helpless in times of their crisis. We don't deserve their help.