अरविंद केजरीवाल ने अस्वस्थ होने के कारण किया खुद को आइसोलेट, बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- ख्याल रखें अरविंद...

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की तबीयत पर ट्वीट करते हुए अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने लिखा, "ख्याल रखें अरविंद." केजरीवाल मंगलवार को कोरोना टेस्‍ट (Coronavirus Test) कराएंगे. अपनी तबीयत के कारण दिल्‍ली के सीएम ने अपनी सभी मीटिंग रद्द कर दी हैं. 51 वर्षीय केजरीवाल, रविवार दोपहर से अस्वस्थ हैं. इसके बाद से उन्‍होंने किसी से मुलाकात नहीं की है. उन्‍होंने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को 'आइसोलेट' कर लिया है. रविवार को, मुख्यमंत्री ने दोपहर में दिल्ली के निवासियों के लिए एक संक्षिप्त डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था.

I wish we had more hospital beds, doctors, nurses and equipment available nationwide before the lockdown eased. Please be extremely cautious India.