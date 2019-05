राजीव गांधी के हाथ में कैमरे को बताया 'डिजिटल कैमरा' तो बॉलीवुड डायरेक्टर को आया गुस्सा, बोले- कितने बेवकूफ हैं...

बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने ठान लिया है कि वे सोशल मीडिया पर सवाल करने वालों को बखूबी जवाब देते रहेंगे. ऐसा ही कुछ बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag kashyap) के बारे में भी हैं. अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स और सवाल करने वालों को बखूबी जवाब दे रहे हैं. अनुराग कश्यप (Anurag kashyap) राजनैतिक और सामाजिक सरोकार के विषयों को लेकर ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. उनका ताजा ट्वीट कुछ ऐसा ही इशारा करता है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 1987-88 में डिजिटल कैमरे और ईमेल के इस्तेमाल की बात कही थी. इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा बरपा हुआ है. कई मजाक भी बन रहे हैं.

पीएम मोदी के समर्थकों को प्रियंका गांधी ने यूं दिया जवाब, बॉलीवुड एक्ट्रेस बोलीं- 'रॉकस्टार'

That's how dumb Bhakts are.. a super 8 camera that has existed since 60's is being referred to as digital camera.. https://t.co/uAmx1tJqirhttps://t.co/vmXAb7YvDk