'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के डायरेक्टर बोले 'BJP में ही मौजूद है मोदी का बेहतर विकल्प' तो उन्हें यूं मिला जवाब

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और राजनैतिक पार्टियों में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है. आजम खान का बयान जहां सुर्खियों में है, वहीं हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरी सभा में गाली दे डाली है. सोशल मीडिया पर भी जमकर माहौल गर्म है. इस चुनावी माहौल से बॉलीवुड कैसे अछूता रह सकता है. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs of Wasseypur)' और 'सेक्रेड गेम्स' के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बयान ने भी चुनावी माहौल को गर्मा दिया है. अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने बीजेपी (BJP) के अंदर ही पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के विकल्प के मौजूद होने को लेकर ट्वीट (Tweet) किया तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ahshoke Pandit) ने उन्हें करारा जवाब दे डाला.

Well there is a better alternative to Modi within the BJP if not outside. More than one I would say. All politics is corrupt & corruption is so deep rooted that it has become a norm. What we definitely can take out is the politics of hate. https://t.co/7HaQYXpHTB