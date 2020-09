बॉलीवुड डायरेक्टर का ट्वीट, बोले- 6 साल में इकोनॉमी समेत सब साफ कर दिया, बारी फिल्म इंडस्ट्री की...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. पहले नेपोटिज्म को लेकर तो अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लगातार सेलेब्स एनसीबी के निशाने पर आ रहे हैं. गौरतलब है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) को ड्रग्स कनेक्शन के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से यह बाते सामने आईं की फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है. वहीं, अब हाल ही में मशहूर डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने फिल्म इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

In six years everything is cleaned up. Including our economy. Only the film industry remains and the country will be squeaky clean. https://t.co/eZLwhORTcB