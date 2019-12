बॉलीवुड डायरेक्टर ने Rahul Gandhi को लेकर किया ट्वीट, बोले- आप इस देश की जनता से दूर ही रहना...

बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता (Hansal Mehta) शानदार फिल्में बनाने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. समसामयिक मुद्दों पर उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचते हैं. ऐसा ही हाल उनके एक और ट्वीट को लेकर भी देखने को मिला. दरअसल, हंसल मेहता ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर एक ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अपन इस ट्वीट के जरिए हंसल मेहता ने राहुल गांधी को इस देश की जनता से दूर रहने की सलाह दी है, साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सबसे बेहतर यही होगा कि आप कुछ न बोलें.

Rahul Gandhi it is best if you say nothing. Even better go back to Seoul. Or Tokyo. Or Busan. Let me know if you need ideas. But stay away from the people of this country. They have woken up and do not need you.