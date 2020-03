'जनता कर्फ्यू' में सड़कों पर निकला हुजूम देख बॉलीवुड डायरेक्टर को आया गुस्सा, बोले- पीएम मोदी ने...

जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) के दौरान शाम पांच बजे सड़कों पर कई जगह लोगों का हुजूम निकला देखने को मिला. कोई रैली निकालता तो कोई शंख बजाता नजर आया. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बॉलीवुड डायरेक्टर केन घोष (Ken Ghosh) ने भी शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बड़ी तादाद में सड़क पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है. इस वीडियो को साझा कर बॉलीवुड डायरेक्टर केन घोष ने अपना गुस्सा जताया है, साथ ही कहा कि यह वह तरीका नहीं है, जिस तरह से पीएम मोदी ने हमसे आग्रह किया था.

This is NOT the way our Prime Minister wanted us to honour Medical and emergency workers.@PMOIndia#JanataCurfew#5Baje5Minutepic.twitter.com/NqkCvy5tQR