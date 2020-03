220 किलोमीटर पैदल चलकर कानपुर जा रहा है यह परिवार, बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर की Photo

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा देशभर में लॉकडाउन के बाद से ही कई दिहाड़ी मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों ने शहर छोड़ अपने गांव वापस जाने का फैसला किया. यातायात सुविधा न होने के कारण दिल्ली और इसके आसपास रहने वालों ने पैदल ही अपने गांव जाने का निर्णय लिया. हाल ही में डायरेक्टर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने इससे जुड़ी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें एक परिवार अपने सिर पर सामान उठाए बच्चों के साथ नजर आ रहा है. इस तस्वीर को साझा करते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने बताया कि यह परिवार 200 किलोमीटर से ज्यादा चलकर कानपुर जा रहा है.

नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) द्वारा शेयर की गई यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, साथ ही लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं. इस फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, "यह परिवार 220 किलोमीटर चलकर अपने घर कानपुर वापस जा रहा है." इससे पहले नीरज घेवन ने एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने पैदल ही घर जा रहे मजदूरों पर अपनी राय पेश की थी. उन्होंने लिखा, "और यहां हम इस चिंता में डूबे रहते हैं कि बर्तन कैसे धुलेंगे. क्या हमारे पास सेनिटाइजर है? जोमेटो डिलीवरी क्यों नहीं कर रहा है? बिंग पर अगला टीवी शो कौन सा है?"

And here we all are worried about how difficult it is to do dishes. Do we have enough sanitisers? Why isn't zomato delivering? Which tv show to binge next?



Heartbreaking! https://t.co/WIOAa1mU6a