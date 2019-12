बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- नागरिकता संशोधन कानून आर्टिकल 14 का उल्लंघन है...

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और तरह-तरह से रिएक्शन भी आ रहे हैं. वहीं, बॉलीवुड से भी इसे लेकर रिएक्शन आने बंद नहीं हो रहे हैं. 'मसान' और 'सेक्रेड गेम्स (Sacred Games)' के डायरेक्टर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पर नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) के ट्वीट को खूब पढ़ा भी जा रहा है. नीरज घेवन ने कहा है कि यह कानून सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

1. #Article14 of the #ConstitutionofIndia:



"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."



2. The #CitizenshipAmendmentAct - a direct violation of Article 14. pic.twitter.com/hrihM3E1uA