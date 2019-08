जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने पर बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, बोले- यह एक बुरे सपने...

जम्मू और कश्मीर से धारा 370 (Article 370) को हटा दिया गया है, जिसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से लगातार विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं. नेताओं के साथ-साथ बॉलीवुड की हस्तियां भी इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रही हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर हैंडल से शाह फैसल (Shah Faesal) के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, 'यह एक बुरे सपने जैसा है. मेरे विचार उन सभी लोगों के साथ हैं, जो लोग कश्मीर में हैं और जो बाहर हैं, वो लोग अपने परिवार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. शांति की कामना करता हूं.' ओनिर ने ये पोस्ट शाह फैजल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखी है.

This is like a nightmare . All thoughts with those in Kashmir and those outside and cannot reach to their families . Hoping for peace and sanity soon . https://t.co/fKUBN2ibFN