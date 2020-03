बॉलीवुड डायरेक्टर ने मेड को दे दी छुट्टी तो मां-बाबा के लिए यूं बनाए आलू के गर्मागर्म परांठे- देखें Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) को देखते हुए लगभग सभी बॉलीवुड स्टार एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं. घर में आइसोलेट होकर भी कलाकार लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह आलू के परांठे बनाते नजर आ रहे हैं. अपने वीडियो को शेयर करते हुए ओनिर ने बताया कि वह घर में रहकर अपने मां और बाबा का ख्याल रख रहे हैं और नाश्ते के तौर पर उनके लिए आलू के परांठे भी बना रहे हैं. ओनिर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Asked my house help to stay home and take care of her family ... so I made Alu Paratha for Ma Baba for breakfast . Was not bad #DoingPositiveThingsintimesOfCoronaVirus. What are you doing ? Stay positive and happy and careful people pic.twitter.com/QxusVx70hC