PMC बैंक के बाहर लगी लोगों की कतारें तो भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, कहा-कैशलेस पॉलिसी पर भरोसा...

बीते दिन पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) को लेकर हुई घोषणा के बाद से ही बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं. दरअसल, बैंक में वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से RBI ने खाता धारकों को एक हजार रुपये से ज्यादा देने से रोक लगा दी है. इसकी वजह से PMC बैंक के हर ब्रांच के बाहर खाताधारकों की लंबी कतारें लग गई हैं. इस मामले को देखकर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी आपत्ति जताई है. उन्होंने ट्वीट कर बैंक की दशा पर अपना रिएक्शन दिया है. अपने ट्वीट में डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने सरकार की कैशलेस पॉलिसी पर भी सवाल उठाया है.

Frightening how you wake up one day and you have no access to your life's saving . And what's ones fault ... to have trusted the cashless policy and not hoarder cash and deposited money at a bank . Heartbreaking #PNBhttps://t.co/YQlZvXADUZ