12 साल की बच्ची की 100 किमी चलने से हुई मौत, बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- सरकारें विफल रही हैं...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच 12 साल की बच्ची अपने परिवार का पेट भरने के लिए बीजापुर के आदेड गांव से रोजगार की तलाश में तेलंगाना के पेरूर गांव गयी हुई थी, जिससे रास्ते में ही डिहाइड्रेशन का शिकार होकर उस बच्ची की मौत हो गई. इस मामले को लेकर हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में ओनिर ने कहा कि बाल मजदूरी लाखों बच्चों के लिए सच्चाई है, जिससे निपटने में हमारी सरकारें विफल रही हैं. इसके साथ ही ओनिर ने अपने ट्वीट में कहा कि यह शर्म की बात है एक 12 साल की बच्ची को अपने घर से 100 किलोमीटर दूर काम करना पड़ रहा है.

It's a shame that she had to attempt to walk home ,did so for 3 days &did not make it .It's a shame that a 12 year old was working as labour hundreds of kms from home . Child labour a reality for millions of children that our governments have failed to deal with . @satishacharyapic.twitter.com/TYdchDAKj1