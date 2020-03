जस्टिस मुरलीधर को यूं दी गई विदाई तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- अन्याय के इस अंधकार युग में...

जस्टिस एस. मुरलीधर (Justice S Muralidhar) का तबादला उस समय कर दिया गया था जब उन्होंने दिल्ली हिंसा की सुनवाई करते हुए पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी. उनके तबादले के बाद जमकर हंगामा हुआ था और आज उनका शानदार अंदाज में फेयरवेल भी हुआ. जस्टिस मुरलीधर के फेयरवेल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और बॉलीवुड से इसे लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले को लेकर अपना पक्ष रखा है. वैसे भी ओनिर (Onir) समसामयिक मसलों पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखने के लिए पहचाने जाते हैं.

What a loss for Delhi High Court and we the people .. specially in these dark times if injustice. #justicemurallidharhttps://t.co/uyMFbiB0AC