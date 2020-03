शाहीन बाग में फेंका गया पेट्रोल बम, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- क्या 'जनता कर्फ्यू' गुंडों पर लागू...

कोरोनावायरस (Coroanvirus) के चलते जनता कर्फ्यू के आह्वान के बीच दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को बंद करवाने को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों में करीब आधे घंटे तक मारपीट और गालीगलौज हुई. शाहीन बाग (Shaheen Bagh) धरने के पास पुलिस बैरिकेड पर किसी ने पेट्रोल बम फेंका, जिससे विस्फोट हुआ. अब इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. ओनिर ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. ओनिर ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, "'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' नाम का यह शब्द क्या इन गुंड़ों पर लागू नहीं होता."

Does the word #JantaCurfew does not apply to these goons. @DelhiPolice this is were you should be using your sticks. Are you taken by surprise? The country knows this space is sacred for many and a target for others. Please be vigilant. Thank u https://t.co/zNVEKzStD5