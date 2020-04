बॉलीवुड डायरेक्टर ने शाहरुख खान के डोनेशन पर किया रिएक्ट, बोले- संकट के इस समय में...

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) का कहर दिन-ब-दिन देश पर बढ़ता जा रहा है. वहीं, बॉलीवुड कलाकार किसी न किसी तरह जनता की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी लोगों की सहायता के लिए आगे आए. बता दें कि किंग खान ने पीएम केयर फंड में डोनट करने के साथ-साथ और भी कई बड़े ऐलान किये, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों के घर एक महीने तक खाना पहुंचाना, एसिड सर्वाइवर की सहायता करना और कई बड़ी चीजें शामिल थीं. अब इस पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने रिएक्ट किया है.

The king of Bollywood ... is also the King of hearts. Thank you @iamsrk#GauriKhan@iam_juhi#JaiMehta and others from your teams for this act of kindness in times of crisis. https://t.co/yVuf4lmCTz