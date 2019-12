गुवाहाटी में बिगड़ते हालात पर भड़के बॉलीवुड डायरेक्टर, बोले- मौत सरकार के लिए मायने नहीं रखती...

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद से ही असम (Assam) में हालात दिन पर दिन और बिगड़ते जा रहे हैं. बीते बुधवार को असम में प्रदर्शन के वजह से वहां कर्फ्यू लगा दिया गया था. इतना ही नहीं, इस भारी विरोध प्रदर्शन के बीच गुवाहाटी (Guwahati) में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, साथ ही पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में कई लोग घायल भी हो गए हैं. असम में हुई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद मामला और बिगड़ता नजर आ रहा है. कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी इस बात पर ट्वीट कर निशाना साधा है. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने गुवाहाटी में प्रदर्शनकारी की मौत पर ट्वीट किया, जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा.

गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों की मौत पर बोलीं बॉलीवुड एक्ट्रेस- हम सोच रहे थे हमारे भाई-बहन सुरक्षित हैं...

Deaths don't matter to this government ... the sufferings of the common man in Kashmir never matters , nor will this . Just their frightful stride towards a society filled with hate .. and with no empathy for fellow humans . https://t.co/qdYBxfHgKx