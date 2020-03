बॉलीवुड डायरेक्ट ने आनंद विहार बस अड्डे का Video किया शेयर, बोले- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लॉकडाउन

कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका यह वायरस अब तक 28,000 से ज्यादा जानें ले चुका है. दुनियाभर में करीब पांच लाख लोग इससे संक्रमित हैं. भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 918 हो गई है. पिछले 24 घंटे में इसके 194 नए मामले सामने आए हैं. दूसरी ओर काम व पैसा न होने की वजह से बेबस मजदूर अपने-अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं. इसी संबंध में आनंद विहार आईएसबीटी बस अड्डे (Anand Vihar ISBT) पर हजारों की संख्या की भीड़ उमड़ गई. अब इसको लेकर बॉलीवुड गलियारों से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी रिएक्शन दिया है, जो सुर्खियों में है.

#anandViharBusDeoit ... Lock Down for Social Distancing!Yes it was important .But was this not expected ? The whole point seems futile .Especially at a time when we are about to start the crucial stage of Spread of CV .So many lives endangered.This is nothing short of a Tragedy . pic.twitter.com/7uiG0s9RDq