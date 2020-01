समुद्र में भी पहुंचा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन, बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर किया Video

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हर तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है. पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि सीएए (CAA) के खिलाफ लोग समुद्र तक में पहुंच गए हैं और उन्होंने समुद्र में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें लोग नाव पर बैठकर सीएए का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया है.

And now By Sea .... protests against #CAA_NRC in #Mangalore

The energy .... amazing #IndiaAgainstCAA_NRCpic.twitter.com/orY7izzwfD