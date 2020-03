'जनता कर्फ्यू' में एक-दूसरे के कंधे पर चढ़कर नाचने लगे लोग तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- मूर्ख जश्न मना रहे हैं...

'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) से जुड़े कई ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग शाम पांच बजे के बाद घर से बाहर निकल आए और कहीं झुंड में नाचते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं करतब करते नजर आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत में कई जगह कई मूर्ख पांच बजे जश्न मना रहे हैं. ओनिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इस ट्वीट पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Somewhere In INDIA some more Idiots were celebrating at 5pm. Guys you all just let down our PMs vision of #SocialDistancing and #JantaCurfew . The curfew is still on . pic.twitter.com/50CL4wMOKp