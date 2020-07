भारी बारिश में पानी से भरे बिल में घुसकर इस चुहिया ने बचाई अपने बच्चों की जान, बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर किया Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) और लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड कलाकार सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और किसी न किसी तरीके से अकसर फैंस का मनोरंजन करते रहते हैं. हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में एक छोटी सी चुहिया भारी बारिश में अपने बच्चों का रेस्क्यू कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के कारण उसके बिल में पानी भर गया है, जिसके बाद वह चुहिया बार-बार पानी से भरे अपने बिल में जा रही है और बच्चों को बचाकर सुरक्षित जगह पर रख रही है.

Good night beautiful people. This heartwarming video is the best think to see before u retire for the night. https://t.co/jBrHIZq3uo